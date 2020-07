Una sala del Commiato per i funerali laici a Cuneo? Al via la raccolta firme dei Radicali

Sabato 25 luglio 2020, dalle ore 16 alle ore 19.30, a Cuneo presso Via Roma, angolo piazza Galimberti (lato duomo) , partirà la raccolta firme di Radicali Cuneo diretta all'amministrazione comunale per chiedere l'istituzione di una sala del Commiato per i funerali laici.

Aggiunge Filippo Blengino, Segretario di Radicali Cuneo: "Firmare per questa petizione non significa schierarsi con un'idea politica o con un gruppo, ma compiere un gesto di buon senso e di rispetto per i defunti non credenti ed i loro famigliari. Ricordo i funerali di Gianfranco Donadei, storico esponente e fondatore del Partito Radicale, Consigliere Comunale di Cuneo e Sindaco di Roccavione, stimato da tutti, che ha avuto un funerale laico increscioso, celebrato nel corridoio della camera mortuaria dell'ospedale di Cuneo, con un via vai di parenti di altre persone morte, come ricordava bene in una lettera aperta l'amica e compagna Liliana Meinero. Mi appello al buon senso di tutti: venite a firmare".