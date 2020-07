Multe fino a 500 euro per chi non indossa la mascherina a Limone anche all'aperto

Il 23 luglio è stata emessa dal sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e dalla sua giunta l'ordinanza relativa ai comportamenti da tenere nell'ambito del contenimento del virus Covid-19.

In particolare sul maggior comune della Valle Vermenagna, al confine con la Francia, nazione dove i casi positivi nelle ultime ore sono tornati ad aumentare, sarà obbligatorio indossare le mascherine in ogni luogo e anche all'aperto dove non sarà possibile garantire i due metri di distanziamento sociale.

La norma non è valida per bambini inferiori ai 6 anni e per soggetti con disabilità. In caso di mancata osservanza della norma sul territorio comunale scatteranno multe da 25 e fino ai 500 euro.