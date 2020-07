Carlo Rosso di Prunetto ai vertici del Gal Langhe Roero Leader

Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio, si è svolta l’Assemblea dei Soci del GAL Langhe Roero Leader per deliberare in merito all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 (e delle relative relazioni accompagnatorie), e al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea – svoltasi presso l’Anfiteatro “Teatro di Pietra” di Bergolo (CN) per consentire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale a tutela della sicurezza dei partecipanti – ha visto la partecipazione di oltre il 77% del capitale sociale dei Soci i quali, all’unanimità, hanno innanzitutto approvato il Bilancio 2019, che chiude in sostanziale pareggio, con un piccolo utile di circa 2mila euro. Tra le relazioni accompagnatorie, la Vice Presidente del GAL Silvia Anselmo ha illustrato la “Relazione sul Governo Societario” prevista dal D.Lgs, 175/2016, uno strumento di governance societaria che permette ai Soci di presidiare l’effettivo perseguimento degli interessi pubblici sottesi all’attività esercitata; la relazione ha evidenziato il buon andamento della società partecipata, solidi equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e ha dato modo ai Soci di conoscere in dettaglio le attività esercitate dall’Ente e le prospettive per il prossimo futuro. Il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Berzia, anche a nome dei colleghi Mario Viazzi e Pierpaolo Stra, ha dato lettura della Relazione unitaria del Collegio Sindacale proponendo infine all’Assemblea di approvare il Bilancio così come redatto dagli Amministratori.

Sempre all’unanimità l’Assemblea ha approvato la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione come proposta dal Presidente dell’Unione Montana Alta Langa Roberto Bodrito, che commenta soddisfatto: «La nuova squadra è formata da cinque componenti scelti nel rispetto delle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” previste dal D.Lgs. 39/13. Inoltre, come già nello scorso mandato, gli Amministratori non percepiranno alcun compenso se non il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio mandato».

Tra i cinque Amministratori eletti, risultano riconfermati i tre rappresentanti del settore privato nelle persone di Cesare Gilli (segretario Coldiretti Zona di Alba), Silvia Anselmo (Vice Direttrice dell’Associazione Commercianti Albesi) e Federica Negro (Commercialista di Cortemilia). Sono invece alla loro prima esperienza nel GAL i due componenti nominati in rappresentanza dei Soci pubblici: Claudio Alberto (ex funzionario della Fondazione CRC, già Presidente dell’ATL Alba Bra Langhe Roero) su indicazione dell’Unione dei Comuni del Barolo, e Carlo Rosso (Ingegnere, Professore Associato al Politecnico di Torino, già Sindaco di Monesiglio) come espressione dell’Unione Montana Alta Langa; quest’ultima, come consentitole dallo Statuto Sociale, ha indicato la nomina di Carlo Rosso a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo i formali passaggi e l’attribuzione dei poteri che sarà effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile, sarà dunque verosimilmente l’Ing. Carlo Rosso a rappresentare l’Ente di Bossolasco per il prossimo triennio e a guidarlo nella fase di passaggio tra la chiusura della programmazione Leader 2014-2020 e l’avvio della futura programmazione 2021-2027, entrambe a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte con Fondi Pubblici di provenienza europea, nazionale e regionale.

“Ringrazio l’Assemblea per la fiducia che ha voluto riporre in me. Sono onorato di fare parte di questo gruppo che lavora concretamente per la promozione e lo sviluppo economico di Langhe e Roero - afferma Carlo Rosso - tanto più in un momento storico, economico e sociale di particolare difficoltà come quello in corso, in cui è fondamentale continuare a guardare con speranza e progettualità al futuro. Avverto tutta la responsabilità che questa carica comporta, ma sono certo che, insieme ai colleghi del nuovo Consiglio di Amministrazione, sapremo fare tesoro dell’eredità ricevuta e lavorare al meglio in favore delle imprese e degli Enti Pubblici del nostro territorio”.

“Un dovuto ringraziamento va all’uscente Consiglio di Amministrazione, che ha costantemente lavorato in un clima collaborativo e propositivo, con la giusta attenzione alla trasparenza delle scelte, sempre finalizzate a promuovere lo sviluppo dell’intero territorio GAL in ottica unitaria e di sistema. – ribadisce Roberto Bodrito, Presidente dell’Unione Montana Alta Langa – In particolare sento di dover tributare un doveroso riconoscimento a tre persone: ad Alberto Cirio, dimessosi dalla carica di Presidente del GAL ad Aprile 2019 in occasione della sua candidatura alla Presidenza della Regione Piemonte, per il suo ruolo propulsivo e la particolare impronta data al GAL nei suoi 5 anni di presenza; a Silvia Anselmo nel suo ruolo di facente funzioni del Presidente, per il prezioso e puntuale lavoro di coordinamento e di supporto svolto nell’ultimo anno, e a Roberto Passone, figura altamente competente che nei suoi 9 anni al GAL ha rappresentato un grande valore aggiunto. Mi congratulo con il neo eletto, nella certezza che, anche in questo particolare momento storico, riusciremo ad affrontare le nuove sfide con rinnovato entusiasmo”.