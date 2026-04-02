“Occitanas” in concerto a Celle di Macra per il progetto B.R.I.C.A.

Nell'ambito del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A. Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con il PNRR– Bando Borghi (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1), è prevista una serie di attività a carattere ricreativo-culturale.

Il primo appuntamento della stagione primaverile è per sabato 4 aprile alle ore 17.00 con il concerto del gruppo "OCCITANAS" che si terrà a Celle di Macra, presso Borgata Castellaro nella suggestiva location del CANTUNAL: Centro ricreativo e Laboratorio di costruzione alpina.

Occitanas è un gruppo unico nel panorama della musica d'oc. Nato nel 2014, da un idea di Sergio Berardo (leader dei Lou Dalfin), si distingue dagli altri gruppi non solo sul piano musicale, ma anche per quanto riguarda l'impatto scenico, creando qualcosa di nuovo ed originale.

Le musiciste (tutte donne… tranne un fortunato “infiltrato”) provengono da diverse valli occitane, si sono organizzate in un gruppo particolare riesce a sorprendere, presentando un repertorio di musiche e canzoni della tradizione occitana con qualche incursione nelle danze dei confinanti Paesi Baschi e brani di composizione, curato negli arrangiamenti.

Il gran numero di strumenti utilizzati, combinato alla voce suadente e potente della cantante, permette alle “Occitanas” di presentare una proposta musicale varia ed affascinante.

L'evento è realizzato in collaborazione con i Comuni di Celle di Macra e Macra, la Pro Loco Seles.

La partecipazione al concerto è gratuita, richiesta la prenotazione all'indirizzo mail proloco.seles@gmail.com





