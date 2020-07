Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti - tutto sul più grande negozio di cosmetici MAKEUP

“Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ha dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza”, diceva Maya Angelou. Lo stesso vale anche per le persone. Trucco impeccabile, capelli ben acconciati, pelle vellutata, unghie curate, profumo piacevole… Trovi difficile da raggiungere? Ti sbagli! Oggi è molto semplice, grazie al più grande beauty-negozio online MAKEUP.



Per quasi un anno e mezzo, il negozio ha soddisfatto oltre 750.000 clienti provenienti da tutta Italia. Grazie al fatto che offre un vasto assortimento (più di 71.000) di profumi, cosmetici decorativi e di cura, accessori, beauty strumenti e gadget, MAKEUP gode ogni giorno di nuovi acquirenti registrati sul sito.



Durante la quarantena, si è classificato tra i primi posti, tenendo conto del numero di ordini, perché è riuscito a consegnare gli ordini fino alla porta di tutti i clienti, rispettando così tutte le norme di sicurezza imposte dalla situazione pandemica. Questo è un vero punto di forza del negozio - la consegna breve e la spedizione gratuita di ordini di almeno 29 euro (poco, giusto?) e la possibilità di restituire i prodotti se non soddisfano le esigenze del cliente.



Se fino ad ora, per scegliere alcuni prodotti, hai dovuto passare attraverso diversi negozi, sprecando tempo e nervi, ora, a distanza di un clic, hai tutti i marchi di fama mondiale, ma anche marchi meno conosciuti, o addirittura non presenti sul mercato italiano. Fare la scelta giusta è molto semplice - i filtri di ricerca vengono in soccorso - per categorie di genere, prezzo, note, scopo, ecc.



All'ingresso del negozio troverai 9 scaffali “virtuali” di base - Profumi, Make-up, Unghie, Capelli, Viso, Corpo e bagno, Uomo, Accessori e Health & Care, nonché un “reparto” speciale con tutte le marche, disposte in ordine alfabetico. Tutto pensato nel minimo dei dettagli per l'accessibilità dei clienti!



Tra i “vantaggi” di base del negozio, dobbiamo sottolineare la facilità di registrazione sul sito e di esecuzione degli ordini, nonché i metodi di pagamento. Inoltre, un dettaglio piccolo, ma piacevole è il fatto che il negozio pensando a tutti i clienti, offre sconti e regali per il loro compleanno.

Grazie al successo di circa 20 anni sul mercato europeo, in oltre 10 paesi (Italia, Germania, Ungheria, Bulgaria, Polonia), il negozio non si ferma qui, ma espande la sua attività in altri paesi - la prossima "destinazione" sarà il mercato francese. “Per noi, la cosa più importante è la soddisfazione di ogni cliente. I commenti lasciati su diverse piattaforme di recensioni "sviluppano" le nostre ali in modo da poter volare ancora più in alto, all'altezza delle aspettative di tutti i clienti. Solo insieme possiamo rendere questo mondo più bello! “- affermano gli amministratori di MAKEUP.