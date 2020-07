Cerchi online il miglior abbigliamento da lavoro ? Su antinfortunisticagrilca.com i migliori marchi con sconti fino al 70%

Nel business come nella vita è la prima impressione quella che conta. È questione di secondi. Nell’ abbigliamento da lavoro quindi puntare al risparmio sacrificando la qualità è, a tutti gli effetti, un danno per l’impresa. Meglio invece selezionare un’offerta che combini resistenza e lo stile inconfondibile di marchi come Diadora Utility, Ducati Workwear, FTG, Sparco TeamWork, Issa Line, Payper, Base, Showa e Reflexx. Dove trovarla? Su www.antinfortunisticagrilca.com.

Abbigliamento per lavoro e scarpe antinfortunistiche online Grilca, l’offerta numero 1 in Italia

Antinfortunistica Grilca è il principale rivenditore di scarpe e abbigliamento da lavoro nel mercato italiano. Nato come negozio tradizionale nel 1995, arriva sulla Rete nel 2011.

La leadership di settore è un traguardo raggiunto grazie a un catalogo composto da migliaia di prodotti dei migliori marchi (oltre 2.000 gli articoli in pronta consegna). La più vasta offerta di scarpe e abbigliamento da lavoro in Italia.

Su www.antinfortunisticagrilca.com sono infatti presentate centinaia di scarpe antinfortunistiche con diversi livelli di protezione, guanti, pantaloni, gilet, magliette, tute, giubbotti, ecc. E poi linee di abbigliamento dedicate a specifici settori professionali, ad esempio: vestiti ad alta visibilità, isotermici, antitaglio, abbigliamento sanitario e per ristorazione.

Inoltre, aziende e titolari di Partita Iva hanno la possibilità di personalizzare maglie, pantaloni, giacche e ogni altro capo d’abbigliamento in catalogo con il proprio logo. Il costo? Super!

Abbigliamento lavoro con spedizione veloce, consulente riservato e sconti fino al 70%

A distinguere la proposta di Antinfortunistica Grilca è anche l’eccellente customer care. Il cliente può contare su un servizio di assistenza avanzata, accessibile via telefono, e-mail, chat online e WhatsApp. Uno staff competente è pronto a consigliarlo nella scelta dei prodotti (anche tramite l’invio di foto) e supportarlo in ogni fase di vendita. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (08:30-13:00 e 15:30-18:30).

Sempre accessibili le FAQ e gli approfondimenti del Blog. Contenuti chiari e completi, che aiutano a comprendere i temi relativi alla normativa di riferimento per abbigliamento da lavoro e scarpe antinfortunistiche. Ma anche guide all’acquisto e classifiche dei migliori prodotti.

L’obiettivo è il risparmio? Allora la pagina da visitare è “Sconti”. Ci sono decine di capi d’abbigliamento e modelli di scarpe antinfortunistiche con riduzioni fino al 70%. Ulteriori sconti sono accessibili iscrivendosi alla newsletter oppure al mitico programma GrilcaInsider, che ad ogni ordine consente di accumulare punti da convertire in buoni spesa e premi fino a 5€ ogni 99€ spesi, una vera novità da non perdere per chi acquista continuamente, e da anni, prodotti come Scarpe & Abbigliamento da lavoro, ma anche guanti e DPI di tutti i tipi.

Le consegne sono velocissime (24-48 ore) e per il pagamento si può scegliere tra bonifico bancario, carta di credito, PayPal e contrassegno.

Unisciti agli oltre 20.000 clienti. Oltre 5.000 PMI sono già clienti Grilca, acquista in pochi secondi su www.antinfortunisticagrilca.com.