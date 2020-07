Grande successo per l’”Estate Ragazzi” di Venasca, presente il calciatore della Juventus Simone Muratore

RNonostante il difficile periodo dovuto al coronavirus con tutte le restrizioni e alla nuova normativa in materia, il Comune di Venasca ha voluto ugualmente organizzare l’Estate ragazzi 2020. La gestione è stata affidata alla Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” con sede a Cuneo.

Un bel gruppo di bambini e ragazzi (circa 45) dai 6 ai 14 anni gestiti da 12 animatori di Venasca e Brossasco e da 4 educatori professionisti provenienti dalla Cooperativa stanno frequentando l’iniziativa organizzata nei locali dell’oratorio nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 per tutto il mese di luglio. Il programma dal titolo “Un’estate strepitosa” prevede giochi, passeggiate nella natura, laboratori creativi e tanto altro.

“Abbiamo voluto organizzare questa edizione di “Estate Ragazzi” non solo per ridare alcuni momenti di svago collettivo e di socializzazione ai bambini ed ai ragazzi che durante il lungo periodo di lockdown sono stati forse i più penalizzati, ma anche per concedere un po’ di ore di libertà ai loro genitori che sono stati molto impegnati a seguire le varie fasi di questo anno scolastico così particolare – dichiara il Sindaco Silvano Dovetta –. Un grande grazie voglio rivolgerlo in primis al Vice-Sindaco Giampiero Gianaria per l’ideazione dell’iniziativa ed i contatti con la Cooperativa nonché ai Consiglieri Paola Ferrua e Lorenzo Bussone che hanno seguito l’evento. Un altro grazie va a Don Silvio per la disponibilità alla concessione dei locali dell’Oratorio, agli animatori venaschesi e non che con il loro entusiasmo e la loro passione hanno accompagnato, insieme agli educatori, i bambini e i ragazzi in questa esperienza ludica.

Naturalmente ringrazio le famiglie che in questo periodo di particolare incertezza si sono fidate ed hanno iscritto i loro figli a “Estate Ragazzi”. E’ stato bello vedere lo stupore e l’entusiasmo dei giovani nel ritrovarsi insieme a vivere certi momenti come ad esempio l’arrivo al campo sportivo comunale nel pomeriggio di lunedì 27 del giocatore della Juventus Simone Muratore. Per alcuni di loro poter realizzare per qualche ora il sogno di giocare con un calciatore di serie A è stato davvero emozionante! Sperando di tornare al più presto ad organizzare ancora altri eventi in maggior tranquillità approfitto per augurare a tutti Buona Estate!”.