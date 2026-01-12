 / Attualità

Attualità | 12 gennaio 2026, 18:54

Il vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo in visita alla Casa di Riposo di Revello

Monsignor Bodo ha celebrato la messa nella residenza per anziani alla presenza di ospiti, familiari, volontari e amministratori

Il vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo durante la celebrazione della messa nella Casa di Riposo di Revello

La Casa di Riposo ‘San Chiaffredo’ di Revello ha ricevuto la visita del vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo, che sabato 3 gennaio ha celebrato la messa all’interno della struttura, alla presenza di numerosi ospiti e dei loro familiari.

Un momento di raccoglimento molto sentito, che ha coinvolto tutti gli ospiti, oltre che al personale e agli amministratori della residenza.

Alla celebrazione hanno partecipato anche i volontari che con dedizione aiutano il trasporto degli ospiti dai reparti e animano le funzioni religiose con il canto, rendendo ogni appuntamento un’occasione di partecipazione e calore umano.

Presenti inoltre il sindaco di Revello Paolo Motta e i rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell’Ente, guidati dalla presidente Silvana Sanino.

La visita del vescovo ha rappresentato un segno importante di attenzione e prossimità verso gli anziani e gli operatori della residenza per anziani San Chiaffredo, rafforzando il legame tra la struttura, la comunità parrocchiale e le istituzioni del territorio. 

Proprio la presidente, a nome di tutto il CdA, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento: “Per la vicinanza che ha voluto dimostrare alla struttura con la sua presenza, il parroco don Mariano Tallone che garantisce mensilmente la possibilità di avere la messa celebrata in struttura e tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono periodicamente ad organizzare le celebrazioni”.

