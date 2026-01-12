“Elettrizziamoci”, tecnologia ed energia per orientare gli studenti del territorio

Tra novembre e dicembre, gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Venasca–Costigliole hanno preso parte a un percorso di orientamento di ampio respiro dedicato al mondo della tecnologia e dell’energia.

Il progetto 'Elettrizziamoci' promosso dall’Itis Rivoira di Verzuolo, plesso dell’Iis Denina Pellico Rivoira, ha coinvolto le sedi di Venasca, Piasco, Sampeyre e Costigliole in una serie di 5 incontri.

Un’occasione formativa che ha saputo coniugare divulgazione scientifica, esperienza pratica e orientamento, contribuendo a rendere più consapevoli le scelte scolastiche dei giovani del territorio.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di offrire ai giovani una prima, concreta occasione di immersione nelle discipline tecniche, con particolare attenzione all’indirizzo Elettrico ed Elettronico e alla sua specializzazione in “Energy Management”, settore oggi strategico nella formazione dei professionisti dell’energia e dell’innovazione.

“Nel corso delle giornate – spiegano gli insegnanti - gli studenti hanno potuto confrontarsi con una lezione introduttiva dedicata ai fondamenti dell’elettrotecnica, pensata per fornire un quadro chiaro e accessibile dei principi che regolano la produzione e l’utilizzo dell’energia elettrica. La dimensione teorica è stata affiancata da un’esperienza laboratoriale in cui i ragazzi hanno realizzato veri e propri micro-impianti elettrici civili, sperimentando direttamente le procedure di montaggio e collaudo.

Il progetto si è concluso con un momento di dialogo aperto, che ha permesso agli studenti di approfondire gli sbocchi professionali e accademici offerti dal settore tecnico-industriale, conoscere la struttura del percorso di studi e porre domande legate alle proprie aspirazioni future”.