Revello, dopo l’abbattimento dell’ex mobilificio Cadorin sarà costruito un supermercato

Si è conclusa in questi giorni a Revello la demolizione dell’edificio dell’ex mobilificio Cadorin, che per oltre settant’anni ha caratterizzato il paese della bassa valle Po, rappresentando un punto di riferimento per il settore dell’arredamento in tutto il Saluzzese.

Un pezzo di storia di Revello se ne va, lasciando spazio a un nuovo intervento che vedrà l’insediamento di un supermercato della catena veneta “In’S”, attiva da più di trent’anni nella grande distribuzione organizzata.

Un cambiamento che ha acceso il dibattito in paese e sul quale l’Amministrazione comunale ha voluto fare chiarezza.

“L’intervento è pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti – spiegano dal Municipio. – Il Piano regolatore prevedeva già da tempo la possibilità di destinare quell’area sia a uso residenziale sia a insediamenti commerciali, ben prima dell’insediamento dell’attuale Amministrazione comunale e non si è reso necessario alcun cambio di destinazione né alcuna variante urbanistica per autorizzare il progetto”.

La richiesta formale della società titolare del discount è arrivata nel maggio 2024.

Dal Comune affermano: “Non è vero che la pratica sia rimasta ferma per anni. La normativa impone di dare una risposta entro 30 giorni, ma la precedente Amministrazione, a ridosso delle elezioni, aveva ritenuto corretto demandare la decisione a quella successiva per evitare scelte importanti in una fase di transizione istituzionale”.

L’attuale Amministrazione, una volta insediata, ha valutato il progetto sotto il profilo urbanistico, sociale ed economico. “Non c’erano strumenti – precisano gli amministratori - per impedire la riconversione dell’area e l’intervento è stato ritenuto coerente con l’interesse pubblico, perché permette di recuperare uno spazio abbandonato che, nel tempo, avrebbe potuto trasformarsi in un’area degradata”.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un parcheggio a servizio del supermercato, ma utilizzabile anche dai cittadini.

“Gli accessi - affermano dal Municipio - sono stati regolarmente autorizzati dalla Provincia e il parcheggio aumenterà la disponibilità di posti auto per tutta la zona.

Sono inoltre previste opere compensative sotto forma di contributo economico destinato a interventi di interesse pubblico. Dal punto di vista economico e sociale, l’insediamento del nuovo discount porterà anche benefici occupazionali e nuove entrate per le casse comunali.

“Il supermercato offrirà nuovi posti di lavoro, anche a persone del territorio, e garantirà un gettito aggiuntivo attraverso Imu e altri tributi” precisano dall’Amministrazione comunale che ribadisce infine la correttezza dell’iter seguito in quanto: “Tutte le procedure sono state svolte nel pieno rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e amministrative, con l’obiettivo di coniugare sviluppo, tutela del territorio e interesse generale della comunità di Revello”.