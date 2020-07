Attraverso la Memoria, la 22ª edizione che ricorda l’esodo di mille rifugiati sarà dedicata al suo ideatore Gigi Ferraro

L’appuntamento con "Attraverso la memoria" la marcia in ricordo dell’ esodo di circa mille profughi ebrei, provenienti da tutta Europa, tra cui bambini e anziani, dal paesino francese di Saint Martin Vésubie verso le Valli Cuneesi attraverso i Colli Ciriegia e Delle Finestre per sfuggire al feroce sterminio nazifascista (9-13 settembre 1943), si svolgerà quest’anno dal 4 all’8 settembre.

L’iniziativa (22° edizione) sarà dedicata al suo ideatore Gigi Ferraro, scomparso lo scorso anno, promotore del ricordo attraverso l’associazione culturale saluzzese "Giorgio Biandrata" di cui fu presidente.

Il programma prenderà avvio a Saluzzo, il 4 settembre all’Antico palazzo comunale (salita al Castello) alle 18.

l’Associazione “Psychologists for Social Responsibility” US consegnerà il Riconoscimento Internazionale “Andreina Blua” for Frontline Neighbors a Carlo Rubiolo vice direttore Caritas Saluzzo.

I posti sono limitati per le misure di sicurezza anticontagio Covid e occorre la prenotazione, scrivendo all’indirizzo email: capellaro.sandro@gmail.com o telefonando al n. 3491803306.

Seguiranno gli appuntamenti descritti nel programma allegato, sabato 5 settembre a S.Martin Vesubie e a Rittana e che si concluderanno domenica 6 al Colle Ciriegia dove alle 12 si terrà l’incontro internazionale con le rappresentanze italiane straniere.