Agosto: un tuffo al mare e in un buon libro con le proposte di lettura di Bernardo Negro per il Caffè Letterario

Partiamo con “L’assassino ci vede benissimo” del torinese Christian Frascella (Einaudi, 2020). È la storia dell’ex poliziotto Contrera, separato dalla moglie ed ospite dell’amata sorella Paola e del cognato Ermanno che lo odia. Vive a Torino in Barriera di Milano, luogo fatto apposta per illustrare l’impraticabilità di una periferia aspra come un confine ostile. Tutto si svolge in poche ore: il tentativo di riavvicinare la moglie si intreccia a violenze e ad un delitto, fino al progetto di una farsesca vendetta sul cognato. Falsi concessionari d’auto, tranelli balordi e grotteschi, individui come Rami, un trafficante in nuove tecnologie, insieme a personaggi picareschi ed imprevedibili fanno di questo giallo una storia godibilmente ammiccante, con la gente di Barriera che fa da coro e da sfondo per una storia che può anche accadere. Tra Chandler ed Ariosto un libro nuovo che fa tremare l’ombrellone della spiaggia anche se non c’è vento.