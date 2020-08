Ferragosto, verso il tutto esaurito al New Wellington di Paesana

Ci sono ancora (pochi) posti liberi a disposizione di quanti cercano un posto dove trascorrere il lungo weekend di Ferragosto godendo del fresco delle nostre montagne, magari seduti ad un tavolo del ristorante-pizzeria “New Wellington” di via Reinaud 20, a Paesana.

Dalle 19.30 in poi di sabato 15 agosto, il ristorante servirà – dopo il successo dello scorso anno - un menù il cui piatto forte sarà la Paella Valenciana (riso arricchito da carne, pesce e verdure). Al piatto simbolo della cucina spagnola, verranno abbinati un tris d’antipasti, un dessert, ¼ di vino, una birra od una bibita piccola ed un caffè, al prezzo di 25 euro.

La sera successiva, sempre il “New Wellington”, questa volta dalle 20 alle 24, delizierà i propri clienti con una grigliata di mare o di cane, accompagnata da verdure anch’esse alla griglia al prezzo di soli 20 euro (bevande escluse) in abbinata all’accompagnamento musicale della Tribute Band dei Controvento, che per la terza volta nel breve volgere di un anno tornano a Paesana con la loro cover dei Nomadi per fare cantare un po’ tutti, unendo generazioni anagraficamente davvero lontane, come solo la musica riesce a fare.

In entrambi gli appuntamenti è richiesta la prenotazione che si può effettuare telefonando al numero 377.3598255.