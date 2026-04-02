L'associazione "Il gattoper te" cerca aiuto per una micina randagia con problemi di deambulazione

L'associazione Il Gatto per te, segnala questa micina, che ha bisogno del nostro e del vostro aiuto.

È una randagia, di circa un anno e mezzo, ora in stallo da noi con problemi di deambulazione, è stata visita è al momento è sotto farmaci, ma per riuscire a capire che cosa ha, necessita di esami più completi ed una tac.

I costi sono esagerati, noi facciamo la nostra parte, ma abbiamo.bisogno del vostro sostegno economico. Speriamo di riuscire ad aiutarla e curarla.

"Se volete e potete lascio il numero di satispay 340 635 0403 e la locandina con l'iban, segnala Patrizia Falco presidente de "ilgattoperte odv" di Cervasca che opera in aiuto degli animali.