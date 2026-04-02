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Saluzzese | 02 aprile 2026, 16:15

L'associazione "Il gattoper te" cerca aiuto per una micina randagia con problemi di deambulazione

Ha bisogno di indagine diagnostiche di cure e di aiuto

La gattina con problemi di deambulazione per la quale l'associazione &quot;iL gatto per te&quot; chiede aiuto

La gattina con problemi di deambulazione per la quale l'associazione "iL gatto per te" chiede aiuto

L'associazione Il Gatto per te, segnala questa micina, che ha bisogno del nostro e del vostro aiuto. 

È una randagia, di circa un anno e mezzo, ora in stallo da noi con problemi di deambulazione, è stata visita è al momento è sotto farmaci, ma per riuscire a capire che cosa ha, necessita di esami più completi ed una tac.

I costi sono esagerati, noi facciamo la nostra parte, ma abbiamo.bisogno del vostro sostegno economico. Speriamo di riuscire ad aiutarla e curarla. 

"Se volete e potete  lascio il numero di satispay 340 635 0403 e la locandina con l'iban, segnala Patrizia Falco presidente de "ilgattoperte odv" di Cervasca che opera in aiuto degli animali. 

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