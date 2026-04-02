Busca ospita il convegno novità 2026 “Tra Sport e Terzo Settore”

Sabato 11 aprile 2026, si terrà a Busca un importante appuntamento dedicato al mondo dell’associazionismo e dello sport dilettantistico: il convegno “Tra Sport e Terzo Settore”, un’iniziativa gratuita e aperta a tutte le associazioni del territorio.

L’evento, organizzato con il supporto del Comitato provinciale Endas Cuneo e il patrocinio della Città di Busca, si terrà presso lo Spazio Incontri Porta Santa Maria e prenderà il via alle ore 9.00 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti.

È possibile effettuare il pre-accredito iscrivendosi su www.fisconoprofit.it/evento/buscacn11042026 .



A partire dalle 9.30, i relatori, il commercialista rag. Pietro Canta e l’avv. Monica Campione, esperta di diritto sportivo e del terzo settore, guideranno i partecipanti attraverso temi di grande attualità:

- le novità fiscali e amministrative per il Terzo Settore e dello Sport dilettantistico

- gli adempimenti legali per la gestione di pro loco, circoli e associazioni (APS/ODV/ETS)

- statuti, lavoro sportivo, volontariato e premi per ASD e SSDRL

- opportunità e vantaggi della collaborazione

Il convegno si concluderà alle ore 13.00, con una pausa caffè prevista a metà mattinata.



"Questo convegno – dichiarano l’assessore al Volontariato, Bruno Olivero, e l’assessore allo Sport, Diego Bressi – rappresenta un’importante occasione di formazione e aggiornamento per tutte le realtà associative del nostro territorio. Nella nostra Città il volontariato e l’associazionismo rappresentano un pilastro fondamentale della vita sociale e culturale. Busca è infatti una città viva, che ogni anno ospita numerose manifestazioni ed eventi grazie all’impegno di volontari e associazioni".



"L’amministrazione comunale – proseguono – mantiene alta l’attenzione verso queste tematiche, consapevole del valore sociale, sportivo e culturale che il terzo settore esprime. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di un momento di approfondimento su temi normativi e gestionali, sempre più complessi e in continua evoluzione. Un sentito ringraziamento va a Endas Cuneo per l’organizzazione dell’evento e per il costante supporto alle associazioni, nella figura del presidente Dario Isorardi".



Il convegno, promosso in collaborazione con Fisconoprfit e Sport e Salute spa, si propone quindi non solo come momento informativo, ma anche come occasione di confronto e crescita condivisa tra le tante realtà che animano il territorio buschese. Un appuntamento da non perdere per chi opera nel mondo dello sport e del terzo settore, in una città dove la partecipazione e l’impegno civico continuano a fare la differenza.





