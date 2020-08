Il municipio di Castellar offre servizi "veloci" anche ai cittadini di Saluzzo

Per evitare attese all’ufficio Anagrafe del Comune di Saluzzo (Palazzo Italia, piazza Cavour), tutti i residenti possono rivolgersi allo sportello del Municipio di Castellar che, da inizio 2019, è una sede distaccata del Comune a tutti gli effetti. Dopo la fine del lockdown per il Coronavirus l’accesso agli uffici municipali avviene solamente su prenotazione. Per chi richiede un appuntamento a Saluzzo può accadere di avere tempi di attesa anche di 1-2 settimane. Così, in caso di necessità urgenti, è sufficiente rivolgersi a Castellar dove, salvo eccezioni, si ottiene un appuntamento in giornata o nel giro di 1-2 giorni lavorativi.



A luglio, ad esempio, sono state 30 le carte d’identità elettroniche fornite ad altrettanti cittadini saluzzesi che si erano rivolti al municipio distaccato di Castellar.



Nei primi 15 giorni di agosto il trend non è cambiato. Lo sportello di Castellar (che si trova in via Maestra 25, nel cortile dopo il bar, sotto la torre civica), oltre alla consegna delle carte d’identità, fornisce tutti i servizi dell’Anagrafe e dello Stato civile. Il venerdì è a disposizione anche un funzionario dell’Ufficio tecnico per pratiche relative a Lavori pubblici e Urbanistica.

L’orario è lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30. Per prenotare è sufficiente chiamare il numero 0175 76121 o 0175 211400 durante le mattine di apertura. «Con la fusione di Castellar a Saluzzo – dicono il sindaco Mauro Calderoni e il prosindaco castellarese Eros Demarchi – il municipio ha uno sportello in più che, come ovvio, è a servizio degli abitanti del piccolo borgo all’imbocco della valle Bronda, ma può essere anche molto utile per chi vive in città e non ha difficoltà a spostarsi di qualche km. Le richieste al personale amministrativo sono minori, quindi i tempi sono decisamente più rapidi e certamente non c’è il problema di trovare parcheggio».

Inoltre, gli sportelli di piazza Cavour 12 a Saluzzo sono aperti lunedì 10-13, martedì 9-12,30 e 14,30-16,30, mercoledì 10,30-14, giovedì e venerdì 9-12,30. I numeri per prenotare sono Anagrafe 0175 211410, Stato civile 0175 211403, Elettorale 0175 211407. Gli indirizzi mail sono

anagrafe@comune.saluzzo.cn.it stato.civile@comune.saluzzo.cn.it elettorale@comune.saluzzo.cn.it municipio.castellar@comune.saluzzo.cn.it