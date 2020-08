Il dottore Salvatore Surleti cessa l’attività, verrà sostituito provvisoriamente dalla dottoressa Federica Ponzo

Dal 1 settembre cessa l’attività di medico di assistenza primaria il dottor Salvatore Surleti nell’ambito territoriale di: Alto – Bagnasco – Battifollo – Briga Alta – Camerana – Caprauna – Castellino Tanaro – Castelnuovo Di Ceva – Ceva – Garessio – Gottasecca – Igliano – Lesegno – Lisio – Marsaglia – Mombarcaro – Mombasiglio – Monesiglio – Montezemolo – Murazzano – Nucetto – Ormea – Paroldo – Perlo – Priero – Priola – Prunetto – Roascio – Sale Delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto – Scagnello – Torresina – Viola E Dogliani.



Al fine di garantire la continuità dell’Assistenza è stato assegnato un incarico provvisorio alla dottoressa Federica Ponzo che effettuerà l’ambulatorio presso i sottoelencati comuni con i seguenti orari:



Via L. Bruno, 85 - MURAZZANO tel.329/0593762

LUNEDI’ : dalle ore 14,30 alle ore 17,30

MERCOLEDI’: dalle ore 10 alle ore 12

GIOVEDI’ : dalle ore 14,30 alle ore 16,30

VENERDI’ : dalle ore 9,30 alle ore 12,30



Ambulatorio Comunale – MARSAGLIA tel.329/0593762

MARTEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 16,30



Via Savona, 45 – DOGLIANI tel.329/0593762

MARTEDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30

GIOVEDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30



Tutti gli assistiti in carico al dottor Salvatore Surleti saranno trasferiti automaticamente in carico alla dottoressa Federica Ponzo, fatta salva la facoltà di esercitare la libertà di scelta nei confronti di altro Medico tra quelli disponibili nell’ambito in questione.