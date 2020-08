Agosto è in assoluto il mese che mi piace di meno.

E vince per distacco sul secondo, che è dicembre.

E questo già da quando ero bambino, quando dei vari mesi di agosto ricordo solo tanto caldo e tanta noia.

So di essere strano, ma a me piace la routine, ma, anche a volersi riposare, mi piace l’idea di poter scegliere io quando farlo.

Le ferie o le feste obbligate non le ho mai digerite.

Rispetto a dicembre, però, agosto ha due cose che lo rendono un mese deprimente.

Il caldo che spossa e il fatto che, ancora oggi, un intero Paese tenda a fermarsi.

Ho sempre pensato che non abbia alcun senso decidere che per metà mese o per un mese intero, sempre lo stesso, si debba interrompere una attività.

Se lo si può fare a cuor leggero, ho sempre pensato, magari sbagliandomi, forse è perché non si tratta di un lavoro così indispensabile.

Sì perché, se una cosa serve davvero, serve sempre.

Pensa ad aziende come Amazon, che forse è l’emblema dell’azienda basata sull’offrire un servizio insuperabile. Se ad agosto non si potesse acquistare nulla sarebbe assurdo! Tutti noi diamo scontato di poter avere quello che ci passa per la testa con consegna il giorno dopo. Sempre. È così comodo!

E infatti Jeff Bezos è l’uomo più ricco al mondo e Amazon è la ditta con la maggior capitalizzazione del pianeta!

Questo perché certe esigenze non vanno in vacanza.

Per il dentista vale assolutamente lo stesso discorso.

Sono d’accordo che, soprattutto nelle grandi città, il flusso di lavoro possa essere intaccato dalle ferie di alcune ditte di materiali o di alcuni laboratori odontotecnici o dal fatto che alcuni pazienti possano essere andati in vacanza, ma il servizio di una apertura, seppur a ranghi ridotti, sono convinto da sempre che debba essere garantito.

Quando abbiamo aperto, nel 2005, l’attenzione mia e del mio socio Federico era completamente rivolta al nostro studio e all’avventura che avevamo intrapreso.

A quei tempi, non avendo la segretaria, avevo il trasferimento di chiamata sul cellulare ed ogni volta che un paziente chiamava dicendo di avere male, anche se non ero in studio, non resistevo all’idea di dirgli che, se fosse stato disponibile, io mi sarei recato nel tempo più breve possibile in studio per risolvere il problema. Fosse anche stato di domenica.

Questo perché non volevo lasciare nessuno con un dolore o con un problema per giorni… Un po’ perché mi spiaceva molto, un po’, non nascondiamocelo, per la paura di perdere il paziente! Avevamo appena aperto, non potevamo certo permetterci questo lusso!

Negli anni, però, ho capito che un paziente “salvato” da un dolore in un momento critico ti è riconoscente e si ricorda nel tempo della tua gentilezza e disponibilità.

Ma mi rendevo anche conto che non avrei potuto annullare completamente la mia vita privata per sempre: essendo infatti il mio socio di Torino e abitando io ai tempi ad un minuto dallo studio, toccava sempre a me offrire questo servizio!

Per questo abbiamo cercato di ampliare il più in fretta possibile il nostro team, in modo da poter garantire sempre il nostro servizio, pur concedendo a tutti, titolari, dipendenti e collaboratori, di poter andare in ferie.

Crediamo da sempre che questa sia la scelta vincente, nella nostra attività come in tutte le altre.

E chissà, magari un giorno questa abitudine di bloccare un intero paese per un mese sarà solo un ricordo e agosto mi starà più simpatico!







