A Fossano si rinnova l'appuntamento con le fontane illuminate per l'Airc

Anche il Comune di Fossano sostiene la Campagna Nastro Rosa della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. La Giunta guidata da Dario Tallone nei giorni scorsi ha stabilito che il 1 ottobre verrà illuminata di rosa la Fontana di Piazza Dona Mario Picco.



"Anche quest'anno la nostra Amministrazione ha voluto aderire alla campagna di sensibilizzazione attraverso un piccolo gesto che al tempo stesso assume un significato molto profondo - le parole di Ivana Tolardo, assessore del comune di Fossano con delega a Pari Opportunità e Servizi Sociali e Assistenziali - Il mio assessorato dialoga quotidianamente con le diverse solide realtà del territorio che si occupano di un tema così importante come quello della prevenzione e della salute delle donne, Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile, riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. Grazie ai costanti progressi nella prevenzione e nella cura, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%, ma i ricercatori AIRC lavorano ogni giorno per raggiungere il pieno obiettivo: curare tutte le donne".