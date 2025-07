A Cuneo la scoperta dei rondoni con Franco Sacchetti: tra natura, arte e impegno per la biodiversità urbana

Due giorni dedicati alla scoperta della biodiversità urbana, con Franco Sacchetti, scrittore, fumettista e attivista ambientale.

Giovedì 10 luglio ore 20, vi sarà una suggestiva “Passeggiata con il naso all'insù” nel centro di Torino alla scoperta dei Rondoni, balestrucci, rondini e di altre specie nidificanti nel centro storico, con ritrovo davanti al Monumento di Emanuele Filiberto Duca D'Aosta in Piazza Castello. La passeggiata è organizzata da Lipu, GPSO e Monumenti Vivi, nell'ambito del Festival dei Rondoni e della Giornata Mondiale dei Rondoni, World Swift Day. La passeggiata sarà condotta da Irene Pellegrino, presidente GPSO, Marco Cucco (Monumenti Vivi), e Riccardo Ferrari (Lipu). L'osservazione delle colonie nidificanti nella Torre campanaria del Duomo offrirà l'occasione per parlare anche de “Le Ali del Giubileo” la prima Mappa illustrata degli Uccelli selvatici nidificanti in Chiese e Monumenti dei Cammini giubilari, di cui Franco Sacchetti è stato coordinatore e co-autore.

Il breve tour piemontese dell'autore abruzzese si concluderà venerdì 11 luglio a Cuneo, con una presentazione organizzata dal Centro Didattico del Giardino Naturale LIPU in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura, presso la Casa del Fiume dalle ore 17.30. L’evento si aprirà con una conferenza del dottor Giovanni Boano, direttore del Museo di Storia Naturale di Carmagnola, che approfondirà la conoscenza di questi eccezionali volatori. La serata proseguirà con un’osservazione guidata dei rondoni presenti in città, con spostamento in gruppo verso Corso Nizza angolo Corso Dante.

Franco Sacchetti è l'autore della graphic novel “Dove i rondoni vanno a dormire” di Franco Sacchetti.

Attraverso la storia di Zoe - che durante le sue vacanze salva in strada di un piccolo rondone caduto dal nido – il libro intraprende un viaggio alla scoperta della storia naturale di questi straordinari uccelli, capaci di volare oltre due anni senza mai fermarsi e del loro sempre più “difficile” rapporto con l’uomo. “Dove i rondoni vanno a dormire è il racconto a fumetti dei nostri straordinari concittadini con le ali, messaggeri di primavera, e di tutti quelli che si impegnano attivamente perché le nostre case e i nostri monumenti possano accoglierne ancora i nidi. Un graphic novel, divenuto negli anni una bandiera per il movimento di tutela della biodiversità urbana.

Per informazioni contattare il numero: +39 339 685 3464