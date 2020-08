Santuario di Monserrato, proseguono i lavori di restauro

Proseguono, a Borgo San Dalmazzo, i lavori di restauro del Santuario di Monserrato (primo lotto). Per ora si è provveduto a togliere tutte le lose, sistemare la lamiera zincata e posizionare un nuovo tavolato in larice e la linea vita per la futura manutenzione.

Nei giorni prossimi verrà risistemata la copertura a lose, per poi proseguire con il ripristino delle parti murarie danneggiate dalla infiltrazioni e quindi procedere alla tinteggiatura (2° lotto) di tutto l’edificio riportandolo al colore originale.

Si è anche provveduto a richiedere all’Enel e alla Telecom di rimuovere tutti i cavi e linee che raggiungono i muri dell’edificio e il tutto verrà interrato.

I restauri sono completamente a carico dell'Associazione Santuario di Monserrato, che vive grazie a liberalità. Il Comune, per ora, ha cofinanziato il progetto con 30.000 euro e sono arrivati altri contributi: 5.000 euro dalla Banca di Boves, 2.000 euro dalla Banca di Caraglio e 1000 euro dalla Associazione sportiva dilettantistica ciclistica Argirò.

Si garantisce comunque l’accesso e il pieno utilizzo dell’edifico Sacro.

Chi fosse interessato a partecipare alla sottoscrizione può fare un bonifico sul conto intestato all'Associazione Santuario di Monserrato - Agenzia presso Ubi Banca in Borgo San Dalmazzo: COORDINATE IBAN:

IT80J0311146010000000019109 con causale "Raccolta fondi restauro" indicando Cognome, nome e indirizzo. Le liberalità tramite assegno o bonifico potranno essere scalate in fase di dichiarazione dei redditi. Le offerte possono anche essere consegnate in Santuario o in Parrocchia.

"Saremo grati a tutti quelli che parteciperanno alla sottoscrizione - affermano i responsabili dell'associazione -. Sono lavori necessari per completare il restauro del Santuario".