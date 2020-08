Blackout a Fossano, problemi con l'elettricità per oltre un'ora e mezza

Fossano senza corrente elettrica, in mattinata, dalle 10 circa di questa mattina.

"Si è trattato di blackout temporanei che hanno interessato diverse zone della città - afferma il sindaco Dario Tallone -. La luce è mancata anche in municipio, dove è tornata nel giro di una decina di minuti. Al momento mi risultano ancora problemi nella zona di Tagliata e al confine con Cervere, dove i tecnici Enel sono al lavoro per riprostinare la normalità: il problema è grande soprattutto per gli allevamenti, dove il condizionamento è legato alle centraline elettriche".