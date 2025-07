Bra, la spedizione di casa Borriello superstar alla 1ª rassegna cinofila in notturna di Fossano [FOTO]

Molto di più di semplici amici a quattro zampe, ma vere e proprie star i protagonisti della 1ª rassegna cinofila in notturna, che si è svolta sabato 28 giugno a Fossano, in frazione Loreto.

Straordinari esemplari di cani che, grazie alle loro performance, sono stati in grado di catalizzare l’attenzione dei giudici e dei numerosi appassionati intervenuti all’evento organizzato dal centro cinofilo Beatinoi.

E ancora soddisfazioni per la giovanissima Lara Giuliano di Bra e i suoi pastori tedeschi che è entrata a fare parte del Gruppo casa Borriello, mettendo in bacheca il 2° posto per miglior Handler e il 2° posto per il miglior gruppo d’allenamento insieme all’istruttore Luigi Borriello, Sandra Grosso, Antony Borriello e Saverio Giuliano con i cani: Carlos di casa Borriello, Fanto, Ulya di casa Borriello, Olga di casa Borriello, Vegas di casa Borriello. Per lei anche il 1° piazzamento per il miglior baby pastore tedesco.

Bene pure l’altra braidese Sandra Grosso, che ha ottenuto il 1° posto per il miglior Junior con Ulya di casa Borriello. E per finire Luigi Borriello ha guadagnato il 1° posto per il miglior soggetto con Carlos di casa Borriello.

Una giornata piena di attività, esibizioni, sfilate e partecipazione. Tra i momenti centrali, il messaggio di don Mario Dompè, che poi ha benedetto tutti gli amici del cuore a quattro zampe.

A raccontarci di più sull’evento e sulle storie dei protagonisti della manifestazione è Saverio Giuliano, papà di Lara: «Nelle prime ore del pomeriggio è stata molto dura a causa della temperatura elevata, c’erano a disposizione per gli amici a quattro zampe piscinette per refrigerarsi e ombre. La sera è stata una bella festa con braciolata e tutti abbiamo mangiato e bevuto in amicizia. Nell’arco della giornata si è stati tutti assieme dandosi consigli e lasciando da parte la “rivalità” della gara».

Aggiungendo: «È stata una bellissima giornata e serata all’aperto dove si sono visti finalmente i bambini lasciare a riposo i telefonini e giocare con gli amici del cuore. Perché questo è amore per i cani e si vede tutto quell’amore che i nostri bauamici ci danno! E ci fanno ricordare che alle porte di queste vacanze estive loro fanno sempre parte delle nostre famiglie e contano su di noi e che loro non ci abbandonerebbero mai».

Sui programmi futuri è sibillino: «Adesso Lara ha in programma ancora un paio di raduni amatoriali con Vegas di casa Borriello per poi partecipare al campionato sociale di allevamento SAS alla sede centrale nello stadio comunale F.lli Campari a Bognolo in Piano (Reggio Emilia) della durata di tre giorni dal 26 al 28 settembre. Ed intanto decidere con quale cane partecipare alla manifestazione internazionale di Bra e Mondovì, perché doveva partecipare con Quinn, messa a riposo per presunta gravidanza, quindi con la cicogna alle porte per dei futuri campioni».

Alla fine foto di gruppo per Lara Giuliano con Vegas di casa Borriello (maschio 3 mesi) e Fanto (maschio 4 anni), Sandra Grosso con Ulya di casa Borriello (femmina 5 mesi); Antony Borriello con Olga di casa Borriello (femmina 18 mesi), Luigi Borriello (istruttore) con Carlos di casa Borriello (maschio 3 anni). Bravi tutti!