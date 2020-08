Limpio e Melillo vi aspettano!

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».



Oggi vi presentiamo Limpio e Melillo.



Limpio , maschietto di taglia piccola tipo yorkshire, giovane, arrivato da poco in condizioni pietose, molto timido, ora inizia a farsi toccare dai volontari e presto speriamo di riuscire a pettinarlo un po’! Per ora lo presentiamo così… se qualcuno avesse un po’ di pazienza lui sarebbe pronto per seguirvi a casa.



Melillo , bellissimo, giovane, dolce, unico difetto è timido con chi non conosce… e così non si fa notare quando è in gabbia. Risultato? Nessuno lo sceglie. Ma noi insistiamo: vogliamo assolutamente che abbia una casa, non può un piccoletto così rimanere in gabbia a vita!



Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club