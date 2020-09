Anche in Granda i Radicali dicono "no" al referendum costituzionale: "Il problema è il bicameralismo perfetto"

Al via la mobilitazione straordinaria di Radicali Italiani anche in Provincia di Cuneo per il no al Referendum Costituzionale.

L'Associazione Radicali Cuneo ha organizzato due tavoli informativi per il no al Referendum Costituzionale: il primo a Cuneo, sabato 5 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in Piazza Galimberti - angolo C.so Nizza (durante questo primo evento i militanti dedicheranno anche uno spazio alla raccolta delle firme della petizione popolare di Radicali e Unione Atei e Agnostici Razionalisti di Cuneo per chiedere al Comune l'Istituzione di una sala del Commiato per i funerali laici) ed il secondo a Mondovì, domenica 6 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00, Corso Statuto - fronte bar Comino.

I Radicali si schierano dunque per il no al Referendum per cui siamo chiamati alle urne il 20 e 21 settembre prossimo. "Voteremo no perché - spiega Filippo Blengino, Segretario di Radicali Cuneo - questa riforma va a diminuire la democrazia e la rappresentanza dei territori, senza affrontare il vero problema del parlamento: il bicameralismo perfetto. Due camere fotocopia continuerebbero ad essere paralizzate. Il risparmio, se vincesse il sì, sarebbe ridicolo, pari allo 0,007% della spesa pubblica, meno di un cappuccino all'anno per italiano".