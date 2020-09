Capelli ricci per un'acconciatura sublime e glamour

A volte trovare l'acconciatura giusta per i capelli ricci è difficile. Essi rappresentano il nuovo oggetto del desiderio di molte donne. Oggi i boccoli sono trendy e lo si può osservare nelle sfilate di moda dove le modelle sfoggiano capelli ricci in tutte le declinazioni. Per scoprire come tagliarli, modellarli e valorizzarli ecco alcuni suggerimenti qui di seguito. Taglio corto, squadrato o lungo, tutto va bene con i capelli ricci. Unico imperativo? Tagliare a secco. Sempre più parrucchieri tagliano i capelli quando sono asciutti e per una buona ragione, infatti, il risultato finale è sempre apprezzabile. Questo metodo è particolarmente consigliato per i capelli. Per il massimo volume, bisogna optare invece per un taglio a strati. Il capello riccio tende spesso ad essere indomabile soprattutto al mattino e nei posti dal clima umido dove è soggetto a incresparsi. Ma nessun timore, con il taglio, le cure, le tecniche di acconciatura giuste e con i prodotti Schwarzkopf potrete creare ricci morbidi e definiti. Trovare un buon equilibrio tra tutti questi elementi può richiedere un pò di esperimenti e pazienza, ma ben presto scoprirete che è facile mettere in risalto la bellezza naturale dei vostri capelli. Per avere un riccio perfetto, bisogna districare i capelli sotto la doccia e l'ultimo risciacquo dovrebbe essere sempre fatto con acqua fredda, anche d'inverno. Così eviterete l'effetto crespo. L'acqua calda è troppo aggressiva sul fusto del capello, mentre quella fredda chiude le squame, quindi i capelli sembrano lisci e brillanti una volta asciutti. Se spazzolate i capelli quando sono asciutti, rischiate di danneggiarli. Dopo averli lavati, non dovete toccarli, nemmeno con un asciugamano, al limite con una t-shirt pulita. Il consiglio è comunque quello di asciugarli con il diffusore d'inverno e all'aria aperta d'estate, sempre con l'obiettivo di preservare la forma del ricciolo naturale ed evitare l'effetto dentellato. Con il diffusore riuscirete a distribuire il calore in modo non diretto evitando così di danneggiare i vostri ricci. I capelli ricci sono fragili e meritano un'attenzione particolare. Si sconsiglia di lavarli tutti i giorni con il rischio di aggredirli troppo. Con alcuni prodotti specifici per capelli ricci potrete averne cura e usare shampoo e balsamo giusti. I capelli ricci possono tendere a seccarsi e incresparsi, quindi è importante scegliere prodotti che non li danneggino. Dovrete in questo caso usare prodotti idratanti e privi di solfati, evitando i siliconi che potrebbero impedire alle sostanze idratanti di penetrare nei capelli. Un altro accorgimento interessante è quello di usare il balsamo senza risciacquo, infatti, consente ai capelli di restare morbidi e idratati per tutto il giorno. Altrimenti, cercate di non risciacquare completamente il balsamo e lasciate qualche residuo. Non bisogna mai esagerare con le dosi e per potervi regolare al meglio dovreste versare una quantità di prodotto delle stesse dimensioni di tre o quattro tappi di una bottiglia d'acqua di plastica.