Cuneo, riflettori ancora puntati sulla Silver House Europa: "Dove sta scritto che i fondi PNRR non possano essere spostati"

Torna a far discutere in Consiglio comunale il progetto – naufragato definitivamente? – della Silver House Europa, un’idea che ha visto uniti il Comune di Cuneo e la Fondazione CRC almeno sino all’ottobre dello scorso anno quando quest’ultima ha effettuato un passo indietro e messo in vendita lo stabile ex UBI banca di piazza Europa nel quale la residenza per anziani sarebbe dovuta sorgere.

A far tornare l’attenzione sul tema il gruppo consigliare Cuneo Mia, con un’interpellanza specifica.

Il progetto rientra in quelli della “missione 5” del PNRR, con l’obiettivo di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica riducendo la difficoltà abitativa e, allo stesso tempo, contribuendo a riqualificare aree eventualmente degradate. Da perseguire con due linee d’intervento: migliorare l’housing sociale cittadino favorendo la sicurezza e aumentando la qualità dell’ambiente ed effettuare interventi sull’edilizia residenziale del territorio nazionale.

“Il finanziamento PNRR di 240mila euro all’intervento proposto dal Comune era legittimato dalla previsione, non dalla certezza, che la Fondazione CRC intendesse destinare a uso sociale l’edificio – ha commentato il capogruppo Claudio Bongiovanni -. Il passo indietro dello scorso ottobre fa venir meno la motivazione di base dell’intervento ma la sindaca ha comunque annunciato di voler andare avanti, sostenendo che il denaro dedicato al progetto non si possa altrimenti veicolare. Tanto che a febbraio è stata sottoscritta l’assegnazione dei lavori per un importo di 264mila euro, passaggio non del tutto corretto secondo noi”.

“Chiediamo a sindaca e assessore competente di conoscere le motivazioni per cui non sia stato segnalato agli organi competenti il venir meno dei requisiti necessari al finanziamento PNRR, in quali documenti sia stabilita l’impossibilità di trasferire i fondi in altro progetto e se non ritengano più logico inserire la progettazione del lato Gesso nella più ampia e già finanziata revisione di piazza Europa facendo rientrare i lavori già aggiudicati all’impresa assegnataria dell’appalto ex Silver House in tale ambito” ha concluso Bongiovanni.

Se ne parlerà lunedì e martedì prossimo in Consiglio comunale.