Nuovi look capelli 2020: ecco quelli più alla moda

I nuovi look capelli 2020 sono molto particolari. Si tratta di tendenze sia nuove sia vecchie, ma con modifiche che li rendono unici. Molti look sono dettati direttamente dal taglio dei capelli delle star, che di solito influenzano i fan con lo stile che seguono. Le pettinature più “in” di quest’anno riguardano il classico caschetto, il baby hair, il mullet. Questi sono quelli che per ora sono considerati più “alla moda” per il 2020, ed in particolar modo per la stagione invernale.

Niente regole per quest’anno, niente caratteristiche considerate “comuni” e nulla lasciato al caso. Sono queste le regole di quest’anno per avere dei capelli splendidi e sempre alla moda, ma non solo. A quanto pare è previsto un tuffo nel passato, un vero e proprio ritorno agli anni ’80, o addirittura anche più indietro. I look passati torneranno con delle modifiche in chiave moderna, per stupire e creare pettinature da urlo.

Nuovi look capelli 2020: il caschetto e il baby hair

Il caschetto va di moda da anni, e qualcuno potrebbe stupirsi leggendo che anche per quest’anno e soprattutto per questo inverno, è di nuovo considerato di moda. Stavolta però c’è una novità: i capelli corti devono essere “wavy”, soprattutto per chi porta il caschetto. Il termine viene dall’inglese “wave” e significa “onda”. Infatti la parte finale dei capelli deve essere ben ondulata.

Chi porterà il “baby hair” invece avrà un taglio senza dubbio particolare. Si tratta di rendere ricci quei pochi capelli che rimangono quando si legano i capelli: si tratta di quella peluria che rimane attaccata alla testa, che avanza. Questa parte, sebbene sia odiata da diverse persone, stavolta è considerata “moda”.

Taglio capelli 2020: pari o scalato?

Anche riguardo al taglio, non c’è regola per il 2020. Sebbene quest’tanno vengano preferite le lunghezze medie e corte, tuttavia non c’è una regola per stabilire se sia più alla moda avere i capelli pari oppure scalati. Entrambe le forme infatti, sono state giudicate come “perfette” dai maggiori esperti nel campo hairstyle.

L’ideale, aggiungono i professionisti, sarebbe preferire un taglio pari se si ha il caschetto, mentre sarebbe meglio scalare i capelli nel caso si scegliessero altri look. Sì al taglio “pari” con frangia o anche senza, ma accettato anche quello sia con i capelli lisci sia mossi. Lo stesso discorso vale per il taglio scalato: non c’è differenza se si hanno i capelli lisci oppure wavy: si possono scalare i capelli a proprio piacimento.

Quello che si può dedurre da tutti questi look, sembrerebbe proprio il fatto che nel 2020 non sia presente alcuna linea da seguire, se non quella della ribellione. L’unico scopo sembrerebbe proprio quello di far apparire i propri capelli quasi come spettinati, ribelli e fuori dal comune. Nello stesso tempo però, non viene bannato il caschetto con i capelli lisci e pari, considerato simbolo dell’ordine. Anche questo però, nel 2020 sembra prendere una forma di ribellione.

Un particolare look capelli 2020: il mullet

Il “mullet” è un particolare taglio di capelli chiamato anche “pettinatura di pollo” che andava di moda negli anni ’80. Addirittura viene considerato il taglio più trendy previsto per il 2020. Si tratta di un taglio di capelli corto e anche un po’ spettinato. Tra i tre descritti finora, questo andrebbe messo al primo posto come pettinatura più “particolare” di tutto l’anno. La moda del 2020 prevede quindi dei look abbastanza irregolari, wavy e particolari, ma questo non è tutto.

Nuovi look capelli 2020: come rimanere aggiornati

