Claudio Bisio ieri sera mattatore a Cuneo: per lui la tessera n.100 del club dei calvi di Spinetta

Se c'è un calvo che ha sempre saputo ridere di se stesso, questo è Claudio Bisio. Ed è proprio a lui, ieri a Cuneo con Gigio Alberto per lo spettacolo "Ma tu sei felice?" nell'ambito degli eventi dell'Arena Cuneo Festival, che ieri sera il club dei calvi di Spinetta ha consegnato la tessera numero 100.

Il Club URS ("ultime residue speranze", come lo ha definito il comico milanese) esiste dal 1985, nato dall'idea di un gruppo di amici. Un modo goliardico per celebrare quello che li accomunava... la calvizie. E allora perché non unirsi e riderci su? Il club esiste da 35 anni, conta un sempre maggior numero di iscritti che, ogni anno, si ritrovano per... contare i caduti!

Il video è tratto da Facebook