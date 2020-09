Salsiccia di Bra con additivi illeciti: indagati cinque macellai, chiusi per due mesi gli esercizi commerciali coinvolti

Sono cinque i macellai iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Asti: sono accusati di aver smerciato salsiccia con additivi illeciti in cinque negozi di Bra.

A riferirlo l’agenzia di stampa Ansa. L'indagine risale allo scorso mese di giugno, quando vennero effettuati degli accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione (Nas) al fine di verificare il presunto utilizzo di solfiti e altri additivi illeciti, utili per migliorare il colore finale del prodotto, nella Salsiccia di Bra.



L’ipotesi di reato è quella contenuta dall’articolo 516 del Codice Penale ("Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"), punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a un massimo di 1.032 euro.

Il GIp ha disposto la chiusura, per due mesi, degli esercizi commerciali coinvolti.

Riconosciuta nell’"Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte", dal 2003 la Salciccia di Bra è protetta da un marchio di qualità e da un disciplinare di produzione redatto a cura del Consorzio Macellai Braidesi.