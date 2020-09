Spartan Race: Ocr Fossano ok in Repubblica Ceca

La Spartan Race (circuito internazionale di gare a ostacoli) nello scorso weekend, ha fatto tappa a Liberec in Repubblica Ceca: il team dell' Ocr Fossano ha gareggiato nel formato ULTRA che prevedeva 77 ostacoli 52 km e 3050 mt di dislivello positivo.

I ragazzi fossanesi si sono ben comportati concludendola in 10.00.51 h, classificandosi al 13° posto nella loro fascia di età e al 5° posto come Team, in categoria Open.

"La gara è stata fantastica, molto tecnica in quanto presentava ben 77 ostacoli, ma allo stesso tempo molto dura visti gli oltre 3000 mt di dislivello concentrati per lo più nella fase centrale di gara con prove di trasporto e di forza all'interno. Il risultato è stato ben oltre le nostre aspettative in quanto il nostro obiettivo erano le 12 h, avendola preparata praticamente in soli 3 mesi, inoltre qui le gare Ocr sono già uno sport nazionale, infatti i partecipanti erano ben 1400. E' stata un'emozione grandissima al traguardo, ed un'esperienza personale unica per tutti noi. Adesso ci concediamo qualche giorno di riposo, poi da Ottobre inizierà una nuova fase del nostro programma con un nuovo allenatore che ci porterà speriamo a raggiungere i nostri prossimi obiettivi".