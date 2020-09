Ancora disagi al traffico lungo la Statale 20 "del Colle di Tenda": chiudono per un mese due viadotti

Nuove limitazioni al traffico lungo la strada statale 20, "del Colle di Tenda e della Valle Roja".

Oltre alla chiusura del tunnel di Tenda, prevista per tre notti consecutive a partire da martedì 8 settembre, si aggiungono le chiusure dei viadotti "Dormiosa" e "Tetti Ghigo".

Lo annuncia l'Anas, che spiega come il provvedimento sia necessario per "consentire i lavori disostituzione dei giunti di dilatazione e continuità dei due viadotti, rifacimento delle opere idrauliche e impermeabilizzazione degli stessi e ripristino dei cordoli laterali".

Lavori programmati a partire dal chilometro 85,023 e sino al chilometro 87,700 della strada statale 20. Che, quindi, "per l’esecuzione delle attività in piena sicurezza", chiuderà al transito dalla rotatoria di Roccavione allo svincolo Buzzi, a partire dalle ore 7 del 7 settembre fino alle ore 24 del 7 novembre 2020.

Il traffico veicolare in direzione del confine di Stato verrà deviato lungo la strada provinciale 259, il traffico diretto a Cuneo verrà deviato sulla strada comunale Roccavione - Robilante.

Per lavori di manutenzione all'interno della galleria del Colle di Tenda la chiusura al traffico, esclusivamente in orario notturno, per l'installazione di ulteriori apparecchiature di monitoraggio rimarrà in vigore dalle 22 alle 6, nelle notti tra martedi 8 settembre e venerdi 10 settembre.

I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 “Torino-Savona” e l’autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”.