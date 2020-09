Vigili del fuoco di Cuneo, assieme ai volontari del distaccamento di Busca, sono impegnati in località Tetti di Dronero, in una zona impervia e boschiva, per un escavatore in fiamme.

Domani è previsto, invece, un intervento per il recupero di una mucca a Pontechianale, dove opererà l'elicottero dei vigili del fuoco.