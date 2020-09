Borgo San Dalmazzo: ecco come cambierà la viabilità sul territorio dal 14 settembre

In data odierna è stata pubblicata sull'albo pretorio comunale l'ordinanza n.83 con cui viene disciplinata la viabilità sul territorio comunale tenuto conto delle variazioni di orario adottate dai plessi scolastici e delle misure che gli stessi plessi sono obbligati ad adottare in relazione alla gestione dell'emergenza da COVID-19.

Al fine di ridurre il più possibile gli inevitabili disagi al transito veicolare si invitano TUTTI I CONDUCENTI che non abbiano necessità di raggiungere le scuole medie Grandis a percorrere negli orari di ingresso e di uscita dal plesso (ovvero tra le 07.30 e le 08.00 e tra le 12.45 e le 13.15) la variante di Via Necropoli Romana (Italcementi) - Via Rocchiuse (cimitero) - Via Don Minzoni.

Scaricabile qui sotto, l'ordinanza 83.