"Dronero può diventare zona rossa", la psicosi circola su Whatsapp. Il sindaco esorta i cittadini: "Attenersi alle comunicazioni ufficiali"

Situazione delicatissima a Dronero. L’annullamento della Festa Patronale e le notizie sulle persone risultate positive in paese hanno scatenato molto allarmismo tra la popolazione.

Così, tra vocali whatsapp messi in circolazione e la notizia che la cittadina, a causa di un focolaio in atto che potrebbe portare il comune a diventare in zona rossa, l’allarmismo sta creando una vera e propria psicosi collettiva.

Ci pensa l’amministrazione comunale a smorzare i toni. Lo fa attraverso la pagina Facebook del Comune, esortando i cittadini ad attenersi ai dati ufficiali forniti dagli organi competenti, quali Protezione Civile, A.S.L. e comunicati del Comune stesso. Precisa inoltre che informazioni prive di fondamento, in momenti come quelli che stiamo vivendo, possono portare alla denuncia di procurato allarme.