I 4Sangiu di Savigliano protagonisti del progetto per creare la "Banca del latte materno umano" all'ospedale di Cuneo

Un progetto bellissimo, VOGLIA DI CRESCERE, che vede coinvolta la band saviglianese 4SANGIU.

Tutto prende il via da "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupery, uno dei libri più tradotti al mondo, che ha ispirato non solo percorsi formativi e didattici per bambini, ma anche commedie musicali, opere teatrali, film, cartoni animati, canzoni.

Durante questo 2020 così strano e difficile, anche il gruppo musicale 4Sangiu si è lasciato ispirare: un libro piccolo, pieno di disegni elementari, abbastanza sgualcito e già pieno di segni, orecchie, appunti e frasi sottolineate... Un libro che dice qualcosa a chi lo legge, che costringe a riflessioni profonde e per nulla banali. "Non potendo trovarci per fare musica insieme con tutta la band al completo, abbiamo fatto un salto nel tempo, un ritorno alle origini. I 4sangiu, gruppo musicale saviglianese, nascevano proprio così, in acustico. Appena è stato possibile, con tanto desiderio di musica nel cuore, ci siamo ritrovati a distanza di sicurezza, cercando di capire quale fosse la strada giusta da seguire: un prato, il cielo stellato, 3 sgabelli, una chitarra, le nostre sole voci", scrive il gruppo.

Da questo ritrovarsi ha preso il via GROWIN’ UP, progetto web che punta a fare del bene attraverso la musica.

L’obiettivo dei videoclip usciti on line sui social network è quello di raccogliere fondi a sostegno del progetto BLUD “Banca del latte materno umano” dell’Associazione “Voglia di Crescere”.

L’associazione “Voglia di Crescere ONLUS”, guidata da Daniela Ferrero, nasce nel 2006 a Busca con lo scopo di aiutare i bambini nati prematuri, le loro famiglie e chi lavora ogni giorno per dare loro un futuro (medici ed infermieri) nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo attualmente guidato dal dottor Andrea Sannia.

“Il latte fresco della propria mamma è l’alimento migliore in assoluto per la salute e lo sviluppo di tutti i bambini, e in particolare di quelli nati prematuri o con malattie. Sempre più studi dicono che se per qualche motivo il latte materno non è disponibile o non è sufficiente, per i bambini più fragili il latte di banca rappresenta il sostituto migliore e più sicuro”.

Grazie al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo, il ricavato verrà INTERAMENTE destinato per l’acquisto di materiale necessario per l'attivazione della Banca del latte materno umano presso la Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

L’importo complessivo da raggiungere è alto.

Giuseppe Alladio, Alberto Bobo Bosio e Romina Gianoglio sono gli unici attori in GROWIN’ UP e propongono un repertorio internazionale dedicato a tutti i Piccoli Principi ed alle Piccole Principesse. A partire dalle esperienze personali di maternità e paternità, aiutati anche da alcune letture tratte dal libro “Il Piccolo Principe”, il trio fa emozionare per la delicatezza degli arrangiamenti e per l’intensità dei temi trattati, che smuovono la sensibilità di chiunque ami i bambini.

Per poter concretamente sostenere il progetto di “Voglia di Crescere” abbiamo bisogno anche del vostro aiuto! Piu’ saremo generosi, piu’ neonati potranno crescere in salute!Contribuisci anche tu! IBAN: IT55O0200810290000100909374 CAUSALE: 4sangiu per banca del latte SATISPAY: Negozi – Voglia di crescere odv Per Associazione “Voglia di Crescere ODV” info e contatti: via Cuneo, 179 Busca - Tel: 3476585657 Mail: info@vogliadicrescere.it. Per i 4sangiu info e contatti: Mail: 4sangiu.2012@gmail.com - pagine Facebook ed Instagram “4sangiu”.