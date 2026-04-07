Stefania Belmondo sarà cittadina onoraria di Govone

Sabato 11 aprile, alle ore 18, nel Salone-incontri 'La Serra di Govone', il sindaco Giampiero Novara consegnerà la cittadinanza onoraria a Stefania Belmondo, protagonista come prima tedofora a Olimpia e commentatrice RAI delle recenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Con tale sentito riconoscimento, proposto dal Centro culturale 'Govone e il Castello' e deliberato dal consiglio comunale, l’Amministrazione intende celebrare solennemente, anche sulle nostre colline, la lunga e gloriosa carriera agonistica della leggendaria campionessa dello sci di fondo, nonché la sua passione e dedizione nel diffondere i veri valori dello sport tra le nuove generazioni.

Seguirà la presentazione del suo nuovo libro 'Ho imparato a vincere'. Passione, fatica e tenacia per il traguardo, dedicato soprattutto ai ragazzi, scritto con la govonese Antonella Saraccoe pubblicato presso l’editrice Graphot di Torino.

Il giornalista Silvano Bertaina condurrà l’incontro, animato dalla presenza di tanti giovani sportivi che, in alcune pagine molto intense, hanno espresso le proprie riflessioni sul modello educativo e umano che Stefania rappresenta per loro.

All’evento, aperto a tutti, parteciperanno le massime autorità, gli allievi della scuola di catechismo di Govone con il parroco don Andrea Chiesa e molti appassionati di sport.