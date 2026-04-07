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Attualità | 07 aprile 2026, 09:47

Pasqua solidale a Morozzo con la lotteria della Croce Rossa

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le iniziative e i progetti solidali del Comitato, a beneficio delle persone più fragili del territorio

Pasqua solidale a Morozzo con la lotteria della Croce Rossa

Si è conclusa con un ottimo riscontro di partecipazione la Lotteria Solidale di Pasqua organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì, attraverso la delegazione di Morozzo. Un’iniziativa che ha saputo unire spirito solidale e partecipazione della comunità, confermandosi un appuntamento molto sentito sul territorio.

Durante l’evento sono stati messi in palio tre uova pasquali, assegnati tramite estrazione tra tutti i partecipanti. L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo, coinvolgendo numerosi cittadini che hanno contribuito con generosità alla raccolta fondi.

Il bilancio finale parla chiaro: sono stati venduti ben 1.680 biglietti, per un totale di 2.854 euro raccolti. Un risultato significativo che testimonia la sensibilità e la vicinanza della comunità alle attività della Croce Rossa.

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le iniziative e i progetti solidali del Comitato, a beneficio delle persone più fragili del territorio.

c.s.

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