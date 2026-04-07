L’Ail di Cuneo ha distribuito 11.000 Uova di Pasqua solidali in 70 piazze della provincia

L’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV ha chiuso con grande soddisfazione la campagna solidale delle Uova di Pasqua 2026, che ha visto protagonisti centinaia di volontari in oltre 70 piazze della Granda.

Nonostante il maltempo che ha accompagnato parte delle giornate dedicate all’iniziativa, i volontari non si sono lasciati scoraggiare, ma con impegno e spirito di solidarietà, hanno presidiato i banchetti portando a casa un ottimo risultato: 11.000 uova distribuite a fronte di un’offerta solidale. Positivo anche il riscontro da parte della cittadinanza cuneese, che ha visto la Torre Civica illuminarsi di rosso ed è stata coinvolta da un team di ematologi in un’azione di sensibilizzazione in occasione del “Mese internazionale del Mieloma”, patologia complessa e spesso difficile da diagnosticare nelle fasi iniziali.

"Il mio primo sincero ringraziamento è rivolto come sempre a tutti i volontari che, con disponibilità ed entusiasmo, hanno animato le piazze della Granda rendendo possibile il successo di questa iniziativa – commenta Anna Rubino, presidente dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV -. Un sentito grazie anche al Comune di Cuneo, alla sindaca, alla giunta e in particolare ai dipendenti comunali Ilaria e Loris, per aver reso possibile l’illuminazione della Torre Civica in occasione del mese internazionale dedicato al mieloma. Un ringraziamento speciale per l’impegno e la preziosa attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini va, infine, ai dottori e alle dottoresse del ‘Mieloma team’ del reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, composto dalla primaria Sara Brighen, Francesco Vassallo, Jessica Gill e Mariella Grasso. Parlare di mieloma e promuovere momenti di informazione pubblica è fondamentale per aumentare la consapevolezza su questa patologia complessa e favorire diagnosi sempre più tempestive, offrendo così maggiori possibilità di cura ai pazienti".

[La Torre Civica di Cuneo illuminata di rosso in occasione del “Mese internazionale del Mieloma”]

L’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdVè impegnata nel sostegno ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma e alle loro famiglie. In stretta collaborazione con il reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, l’associazione finanzia progetti di ricerca, borse di studio e l’acquisto di strumentazioni mediche, offrendo allo stesso tempo supporto sociale, economico e psicologico ai malati. Tra i servizi più impattanti vi sono le Case Ail, che ospitano gratuitamente pazienti e familiari durante le terapie. L’associazione promuove inoltre attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio e organizza iniziative solidali per sostenere la ricerca e migliorare la qualità di vita dei pazienti.