Camion intraversato sulla statale 21 del colle della Maddalena, al km 20, poco dopo l'abitato di Demonte. La circolazione, fortunatamente, non è stata interrotta, in quanto il mezzo non ha occupato interamente la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Demonte, che hanno accertato la negatività all'alcool test del conducente. Probabilmente l'attraversamento della strada da parte di un capriolo all'origine del sinistro, come avrebbe dichiarato lo stesso camionista.