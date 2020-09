A Cuneo si recuperano le date di "Cunicoli, il Festival Diffuso"

Quest’estate Cuneo ha dato spazio all’intrattenimento con Cunicoli, un evento di musica e spettacoli organizzato dalla Consulta giovanile, con il contributo del Comune, la gestione di WeCuneo e Confcommercio, il supporto delle ACLI e la collaborazione di Open Baladin e Birrovia.

Gli spettacoli, originariamente organizzati in piazza Foro Boario, sono stati rinviati a causa del maltempo.

Questa settimana gli appuntamenti con l’Orchestra del Sanrito e con il Circo Zoé saranno finalmente recuperati!

Si partirà con L’Orchestra del Sanrito venerdì 18 settembre in piazza Foro Boario e si concluderà il 19 settembre con lo spettacolo del Circo Zoé direttamente al loro tendone, installato da quasi due mesi al Parco della Gioventù presso le piscine comunali.

L’iniziativa e stata e sarà anche in queste due date una grande occasione per ritornare a partecipare a eventi di intrattenimento e per far ripartire la cultura dal vivo, il tutto nel rispetto delle norme per la prevenzione dei contagi da Covid-19.

Tutte le informazioni sono disponibili online sul sito www.cunicoli.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/cunicolifestival.