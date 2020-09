Per Matteo Gagliasso le gaffes sono come le ciliegie, una tira l’altra

Sospeso dal partito per essere stato coinvolto nella nota vicenda dei “furbetti del bonus Covid”, il giovane esponente avrebbe partecipato a Valenza – come riferiscono colleghi del suo stesso partito che si sono premurati di informare gli organi d’informazione – alla manifestazione di “solidarietà” nei confronti del candidato al Consiglio comunale di Valenza, Emanuele Rachiele .

Emanuele Rachiele, giovane di 19 anni, disabile che si muove in carrozzina, aveva raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto con il volto parzialmente travisato che voleva rubargli il borsello mentre percorreva sulla sua sedia a rotelle le strade del centro cittadino e poi di essere stato soccorso da un suo amico di 16 anni che passava di lì casualmente ed era stato attirato dalla sua richiesta di aiuto.

Senonchè i carabinieri della città degli orafi hanno scoperto che si è trattato di un bluff, costruito ad arte per acquisire notorietà in vista del voto. I due ragazzi sono stati entrambi denunciati per simulazione di reato.