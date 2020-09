Il Monastero di Santa Maria della Stella apre le sue porte in occasione di Start Saluzzo

In occasione di Start/Storia Arte Saluzzo, la rassegna di Arte, Artigianato, Storia che si snoderà in un calendario di 65 giorni, domenica 20 settembre è proposta l’eccezionale occasione di visitare il nuovo Centro Congresso Monastero di Santa Maria della Stella, che apre nuovamente le sue porte invitando ad ammirare e conoscere la Chiesa detta anche della Croce Rossa (in via Macallè), l’ex coro monacale delle suore di clausura di Revello e gli ambienti che le monache occuparono nei secoli, fino al 1802.

Splendidi interni ritornati alla luce originaria dopo la campagna di restauri promossi della Fondazione CrSaluzzo, proprietaria del bene.

Nell’ambito della rassegna Start Artigianato ospiteranno l’opera dello studio di architettura Luisella Dutto di Cuneo, realizzata dal Consorzio Saluzzo Arreda di Isasca: una parete parimetrica in legno di betulla dalle forme sinuose ed uniche.

Visite guidate ogni 30 minuti a cura dei volontari della Delegazione e del Gruppo Giovani FAI di Saluzzo. dalle 10.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.30.

Prenotazione obbligatoria sul sito https://startsaluzzo.it/…/apertura-santa-maria-della-stella.

Info anche sulla pagina Facebook e Instagram della Delegazione saluzzese

