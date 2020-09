A Roccaforte Mondovì le statue si "vestono" di lana per affrontare l'autunno

A Roccaforte Mondovì le statue indossano maglie e cappellini di lana per affrontare l’autunno, ormai alle porte.



L’ACM ONLUS, in vista dei festeggiamenti patronali di San Maurizio, ha dato vita a una simpatica iniziativa per “colorare” piazza monsignor Eula e le statue dell’artista Sergio Unia che ravvivano la fontana, inaugurata lo scorso gennaio alla presenza del sindaco Paolo Bongiovanni, delle autorità e dei presidenti delle Fondazioni CRC e CRT che ne hanno sostenuto la realizzazione.



“Il progetto ‘Benvenuto autunno’ oltre agli aspetti scenografici e artistici ha una forte valenza sociale” – spiegano gli organizzatori - L’obiettivo è quello di sottolineare l’importanza di sentirsi parte di un territorio e della comunità che lo abita”.



L’installazione, realizzata con la tecnica dello yarn bombing, sarà visibile fino al 30 settembre.