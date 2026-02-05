In memoria della professoressa Emilia Torello: la raccolta fondi del Liceo Giolitti-Gandino per la ricerca sul cancro

La comunità del Liceo Linguistico G. Giolitti – G.B. Gandino di Bra ha voluto onorare la memoria della professoressa Emilia Torello, scomparsa prematuramente lo scorso 8 ottobre. Docente di francese stimata e amata, la professoressa Torello ha dedicato la sua vita con passione all'educazione dei giovani, lasciando un'impronta profonda nel cuore di studenti e colleghi.

In sua memoria, il marito Carmine Diurno ha organizzato una raccolta fondi destinata alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Il contributo più prezioso è arrivato proprio dalla scuola: una straordinaria colletta promossa da studenti, insegnanti e dirigenza scolastica ha permesso di raggiungere un risultato significativo a sostegno della ricerca.

"La scuola era la sua seconda casa"

In una toccante lettera indirizzata alla comunità scolastica, Carmine Diurno ha espresso la sua profonda gratitudine:

"Scrivo questa lettera, a nome mio personale, dei familiari e di tutti gli amici più cari, per esprimere la nostra profonda e sincera gratitudine per l'affetto, la vicinanza e la solidarietà dimostratici. Mia moglie ha sempre amato la sua professione di insegnante di francese e ha dedicato la sua vita con passione all'educazione dei giovani. La scuola non era per lei solo un luogo di lavoro, ma una seconda casa, e i suoi studenti una famiglia allargata. Sapere che il suo ricordo vive nei cuori di chi l'ha conosciuta ci riempie di commozione."

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli alunni della classe 5ªE, la cui lettera-poesia è stata definita "un tributo toccante al legame speciale" che la professoressa aveva saputo creare con ciascuno di loro.

La risposta di Candiolo

Anche la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha voluto esprimere gratitudine per il gesto solidale:

"Desideriamo ringraziare Lei e gli alunni, i colleghi, la Preside e la ex Preside del Liceo Linguistico 'G. Giolitti - G.B. Gandino' di Bra per il generoso contributo offerto per ricordare Sua moglie Emilia Torello. La scelta di essere al nostro fianco è molto importante: è un gesto sincero che fa la differenza per lo sviluppo di nuovi preziosi progetti di cura e di ricerca sul cancro dell'Istituto di Candiolo. È anche grazie all'insostituibile sostegno dei nostri donatori che siamo riusciti a realizzare quanto fatto finora, con un impegno costante e la fiducia necessaria a non fermarci mai."

La donazione alla Fondazione di Candiolo, coordinata dalla professoressa Christelle D., rappresenta l'eredità umana e professionale di Emilia Torello: un gesto concreto che testimonia l'affetto e la stima di un'intera comunità scolastica.