Saluzzo, al via la mostra filatelica numismatica dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Prenderà il via venerdì 25 settembre, alle 17, nell’ex-caserma “Musso”, la cinquantaquattresima edizione della mostra filatelico-numismatica, che resterà aperta al pubblico fino a domenica 27.

La rassegna sarà incentrata sul tema “Carabinieri”, in omaggio al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nel centenario della nascita, avvenuta il 27 settembre 1920, a Saluzo.

La manifestazione è organizzata dal Circolo filatelico- numismatico “G.B. Bodoni” ed è posta sotto il patrocinio del Comune con la collaborazione della Fondazione “Bertoni”, della Federazione fra le società filateliche italiane e dell’Unione delle Società Filateliche del Piemonte e Valle d’Aosta, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo e della Bper Banca.

La mostra rientra fra le iniziative che Saluzzo ha predisposto per festeggiare i cento anni della nascita dell'illustre concittadino.

Nell’esposizione si potranno ammirare le collezioni, sul tema “Carabinieri” (si va dalla storia dell’Arma, alla figura di dalla Chiesa, dalle missioni di pace al ricordo della strage di Nassiryaa ed alle divise), collezioni realizzate da Gian Carlo Torcelli; Vittorio Crosa, Roberto Gottardi e Silvano Di Vita, per un totale di oltre cinquecento fogli d’album.

Nel settore numismatico, sarà ospitata una selezione di monete e medaglie che ricordano sia dalla Chiesa quanto l’Arma, a cura dei soci del Circolo “Bodoni”. Sarà inoltre esposto materiale documentario inerente i Carabinieri.

Il giorno 27 settembre sarà attivato un annullo speciale figurato, commemorativo della nascita di dalla Chiesa. Al mattino, vi sarà un ufficio postale distaccato, in piazza Garibaldi, mentre al pomeriggio ve ne sarà uno nei locali della mostra alla “Musso”.

Per l’occasione saranno realizzate due cartolina ricordo, oltre ad uno speciale manifesto celebrativo. Verrà dato alle stampe un apposito Numero Unico, contenente, tra l’altro, un articolo sulla vita del Generale ed ex-Prefetto di Palermo con i relativi riferimenti di carattere filatelico.

“La cinquantaquattresima edizione della nostra manifestazione, proprio per l’importante carattere celebrativo che riveste - spiega il presidente del Circolo organizzatore, Luciano Drua - non può che costituire motivo di orgoglio per i saluzzesi”.

L’ingresso all’esposizione sarà gratuito e verrà osservato il seguente orario: venerdì 25, 17- 19; sabato 26 e domenica 27, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19. La manifestazione sarà realizzata in conformità alle norme anti Covid-19. Ad impreziosire la manifestazione sarà un evento filatelico inatteso fino all’inizio dell’estate: l’emissione di un francobollo commemorativo del centenario della nascita di dalla Chiesa.

Vi saranno in vendita prodotti filatelici correlati, fra cui un bollettino ministeriale esplicativo dei dati tecnici del francobollo con una biografia del Generale-Prefetto. La presentazione del francobollo avverrà domenica 27, in piazza Garibaldi, a margine della cerimonia di inaugurazione del monumento.