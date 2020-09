Perde il controllo dell’auto e finisce nel letto del rio Chiappera, a Barge: ferito un giovane 21enne

Un giovane classe 1999, è rimasto coinvolto, per fortuna senza gravi conseguenze, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, a Barge, in località Mondarello.

A bordo della sua Fiat Grande Punto, il giovane stava percorrendo la strada provinciale 27, quando ha perso il controllo della vettura.



L’auto, però, ha sfondato il guard rail a bordo strada, finendo la sua corsa nel letto del rio Chiappera, alcuni metri più in basso rispetto al livello della carreggiata. Fortunatamente nel corso d’acqua il livello idrometrico non era così elevato da creare preoccupazione.



Immediatamente è scattato l’allarme: intervenute sul posto la medicalizzata e l’ambulanza del 118 di Paesana, i Vigili del fuoco di Barge, le Forze dell’ordine.

I soccorritori hanno lavorato per estrarre il giovane dall’abitacolo (l’auto è rimasta ribaltata nel rio) e per condurre il conducente a bordo dell’ambulanza.

Subito visitato dall’equipe sanitaria del 118, da quanto si apprende, non avrebbe riportato gravi conseguenze.