79enne di Savigliano a processo per aver "rubato" delle piantine di begonie: il giudice lo assolve e lui ne regala una al sindaco

I fatti risalgono al novembre 2018, anno in cui V.L., 79enne saviglianese, è stato visto da una consigliera comunale del paese attraversare la strada con in mano un mazzo di fori.

Insospettita, la consigliera ha deciso di scattare alcune fotografie della targa della macchina dell’uomo, parcheggiata nei paraggi, e di segnalare quanto accaduto ai vigili urbani. Dopo circa un’ora il marito della testimone, ritornato sul luogo dell’accaduto, ha filmato l’uomo ancora intento a maneggiare le piantine di begonie.

Le prove hanno permesso alla Polizia Locale di identificare l’autore del presunto furto. L’uomo agli inquirenti ha ammesso la propria responsabilità, ma nel difendersi ha dichiarato di aver sradicato e ripiantato sul balcone della propria abitazione le nove piantine di begonie perché come ogni anno, all'inizio stagione invernale, gli addetti comunali le avrebbero estirpate e gettate via.

Il pubblico ministero ha chiesto per lui la non punibilità per la tenuità del fatto, mentre l’avvocato Sorasio ha chiesto la piena assoluzione in quanto trattasi di un gesto di “salvataggio” delle piantine che diversamente sarebbero state buttate via.

Il giudice Barbaro nella promulgazione della sentenza ha pronunicato l’assoluzione nei confronti di V.L. in quanto “il fatto non costituisce reato”.

Il processo si è concluso con la consegna di una piantina di begonia al sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio, precedentemente chiamato a testimoniare, come gesto di scuse da parte di V.L.