WAB a Bra: la Biennale della Creatività femminile diventa internazionale

Inaugura sabato 3 ottobre 2020, alle ore 17 al Movicentro di Bra la terza edizione di “WAB – Women Art Bra”, la Biennale della Creatività femminile, allestita e visitabile fino al 25 ottobre nella struttura di piazza Caduti di Nassiriya.



La terza edizione della Biennale ospita artiste provenienti da tutta Italia. Ma, questa edizione, presenta una novità importante rispetto al passato: l’edizione 2020, oltre alle creative italiane, vede la partecipazione di artiste provenienti da altri paesi europei, tra cui Germania, Svizzera, Regno Unito e Romania. Inoltre, in mostra sarà presente anche l’esposizione di 2000 opere in formato cartolina realizzate da 600 artiste provenienti da tutto il mondo (progetto artistico sociale creato dall’artista Katia Muñoz) e la mostra fotografica “100 donne per la storia”, progetto ideato dallo Zonta International Area 03, Distretto 30.



Quattro le sezioni in concorso (pittura, scultura, fotografia e design) e 16 i premi per le opere migliori. Anche il pubblico sarà coinvolto, insieme alla giuria tecnica, per votare e scegliere le artiste più meritevoli. Alla vincitrice dell’edizione 2020, oltre la possibilità di allestire una mostra personale a Palazzo Mathis, anche un premio di 500 euro, che diventano 300 per la seconda e 200 per la terza classificata, a cui si aggiungono i premi della critica di 250 euro per sezione. Previsti altri riconoscimenti da parte di associazioni impegnate attivamente sul territorio.



La Biennale ospiterà anche uno spazio in cui verranno realizzate interviste alle artiste a cura della giornalista braidese Fiorella Nemolis e la web Radio BraOnTheRocks che, nelle giornate di sabato, trasmetterà direttamente dal Movicentro.



La serata di premiazione si svolgerà domenica 25 ottobre alle ore 17 al teatro Politeama Boglione.



La mostra è visitabile ad ingresso libero dal giovedì alla domenica, con i seguenti orari: giovedì e venerdì ore 15 - 20; sabato e domenica ore 10- 12 e 15 - 20. Per prenotazioni, contattare l'ufficio Turismo e Cultura allo 0172.430185.



La terza Biennale della Creatività al Femminile “WAB – Women Art Bra” è organizzata dalla Consulta Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Bra, con l’associazione Brarte e con il sostegno della Baratti S.r.l e Rolfo Spa.