Bergesio (Lega) in piazza per la sicurezza: "Difendiamo chi ci difende"

"La Lega scende in piazza per ribadire un concetto semplice ma fondamentale: noi stiamo con chi indossa una divisa e ci difende. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, e nel fine settimana successivo, saremo presenti con i nostri gazebo anche in numerosi centri della provincia di Cuneo per la campagna 'Io sto col poliziotto'".

Lo dichiara il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, annunciando la mobilitazione promossa dalla Lega anche nelle piazze cuneesi, dove sarà possibile firmare a sostegno delle Forze dell'Ordine. L'iniziativa nasce per esprimere vicinanza concreta agli agenti impegnati nel garantire la nostra sicurezza, troppo spesso vittime di una narrazione distorta o di attacchi diretti, ma anche per informare i cittadini sui contenuti del Decreto Sicurezza.

"Non possiamo restare in silenzio – continua Bergesio – davanti alle inaccettabili aggressioni avvenute nei giorni scorsi a Torino durante la manifestazione legata al centro sociale Askatasuna, dove gli agenti sono stati bersagliati da martellate, calci e pugni da chi predica l'illegalità. A loro va la nostra totale solidarietà. È ora di dire basta: chi tocca un poliziotto, tocca tutti noi".

La raccolta firme punta a blindare nel Decreto Sicurezza misure urgenti sostenute dalla Lega, a partire dalla tutela processuale per le Forze dell'Ordine e dalla norma "anti-maranza" per punire severamente, con la reclusione fino a 3 anni, chi circola con coltelli o lame occulti, prevedendo anche sanzioni pecuniarie fino a 1.000 euro per i genitori che non vigilano sui minori.

Sul fronte dell'immigrazione, una stretta sull'accoglienza dei minori non accompagnati, limitandola ai 19 anni con la cessazione immediata del supporto in caso di reati o comportamenti contrari alla convivenza civile. Infine, la mobilitazione ribadisce lo stop ai ricongiungimenti familiari indiscriminati, considerati un abuso dei permessi di soggiorno che genera costi sociali senza produrre reale integrazione.

"Invitiamo tutti i cittadini perbene a raggiungerci ai gazebo – conclude Bergesio – È un atto di rispetto per chi rischia la vita ogni giorno, come l'agente che a Milano ha agito per legittima difesa contro un criminale armato. La Lega non lascerà mai soli i propri eroi in divisa. Sarà inoltre l'occasione per approfondire il Decreto Sicurezza e capire perché oggi più che mai queste nuove norme sono necessarie. Vi aspettiamo nelle piazze della Granda per far sentire la voce della legalità".

Calendario degli appuntamenti in provincia di Cuneo

Sabato 7 febbraio si svolgeranno i gazebo ad Alba in Piazza Cagnasso dalle 9.30 alle 13, a Bra in Via Cavour dalle 15 alle 18.30, a Busca in Piazza Savoia dalle 9.30 alle 13, a Cuneo in Corso Nizza 30 dalle 15 alle 18.30, a Fossano in Viale Alpi dalle 9.30 alle 13, a Saluzzo in Piazza Cavour dalle 9.30 alle 13 e a Savigliano in Piazza Santarosa dalle 9.30 alle 13.

Domenica 8 febbraio appuntamento a Ceva in Via Marenco dalle 9.30 alle 13 e a Cortemilia in Piazza Savona nello stesso orario.

Sabato 14 febbraio i gazebo saranno presenti a Barge in Piazza Garibaldi dalle 9.30 alle 13, a Borgo San Dalmazzo in Piazza Martiri della Libertà nello stesso orario, a Fossano in Viale Alpi dalle 9.30 alle 13 e a Mondovì in Corso Statuto sempre dalle 9.30 alle 13.

È inoltre possibile aderire online su: LegaOnline.it/iostocolpoliziotto